Luis Enrique festeggia ai microfoni di Tnt Sports il raggiungimento della finale di Champions League. "Significa molto. Tutti sognavamo la finale. L'obiettivo quando sono arrivato al PSG era fare la storia e siamo sulla strada giusta. Contro l'Inter sarà difficile ma penso che loro abbiano la stessa sensazione. Sarà una finale interessante e molto difficile. Un momento speciale per le due squadre. Sono alla seconda finale in tre anni, sono una grande squadra, ma abbiamo tempo per analizzare. Ora è il tempo per festeggiare e poi riposarci".

"Ci chiamano 'Il campionato dei contadini", ma a volte... - dice ancora Luis Enrique a chi gli fa notare che ha eliminato tre squadre di Premier League - E' bello, ci godiamo il risultato e i complimenti. Siamo giovani, ma la mentalità e il modo in cui giochiamo è bello. Congratulazioni ai miei giocatori".