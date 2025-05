Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A dallo discorso dicembre, ha fatto un primo bilancio della sua esperienza alla guida della Confindustria del calcio italiano ai microfoni di Panorama: "Ho trovato una Lega molto efficiente, una grande squadra di professionisti, tutti gli aspetti di una società che organizza uno spettacolo. Ho puntato più sull'armonia della Lega che delle venti società e credo di esserci riuscito; io almeno sono soddisfatto, anche se il giudizio non spetta a me". Simonelli ha anche toccato ampiamente il tema stadi, con focus sul nuovo San Siro: "Condivido quanto detto da Aleksander Ceferin sugli stadi e da italiano mi sono vergognato. La burocrazia e la mancanza di visione di una parte della politica ha portato a fare solo cinque stadi in Italia mentre in Europa ne sono stati fatti 213. Per il nuovo San Siro sono fiducioso, anche perché c'è un impegno dell'amministrazione comunale e credo che sia indispensabile per Inter e Milan avere una casa adeguata come il Bernabeu o altri stadi che sono a distanza planetaria. Mi pare che ci sia anche la volontà di Inter e Milan di portare avanti il progetto".

Nel corso dell'intervista, Simonelli avanza un'ipotesi suggestiva per i due club di Milano che dovranno fare i conti con la chiusura dell'attuale Giuseppe Meazza per i lavori di ammodernamento in vista della cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali 2026 di Milano e Cortina: "Lo stadio sarà chiuso dal 10 gennaio all'8 febbraio, potrebbe essere l'occasione per far giocare all'estero Inter e Milan. Negli Stati Uniti? Ci sono dei passaggi formali da superare come chiedere l'autorizzazione alla UEFA, ma mi piacerebbe farlo".

