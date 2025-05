Marquinhos, capitano del Paris Saint-Germain, si avvicina alla finale di Champions League contro l'Inter con un bagaglio di esperienza importante. Un bagaglio di cui farà tesoro il 31 maggio a Monaco di Baviera, come sottolineato nel corso dell'intervista rilasciata a Canal+: "Lavoriamo passo dopo passo, sappiamo com'è questa competizione - le parole del difensore brasiliano -. Volevamo andare lontano, e ora siamo in finale. Come ho già detto, dobbiamo prepararci al meglio. Ho già perso una finale; so quanto fa male; cercherò di trasmettere questa esperienza ai miei compagni di squadra".