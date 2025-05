Lo stadio 'Olimpico Grande Torino' viaggia verso il tutto esaurito per la pentultima gara stagionale in casa dei granata, che domenica alle 18 ospitano l'Inter, fresca di qualificazione in finale di Champions league. Come comunicato dal club di Urbano Cairo, sono disponibili gli ultimi biglietti di Curva Primavera e Tribuna online sul sito ufficiale.