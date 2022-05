Il Cagliari si prepara ad ospitare l'Inter all'Unipol Domus a caccia di punti per la salvezza e per l'occasione i 'Cagliari fans' lanciano l’iniziativa «Coloriamo lo stadio di rossoblu». Stando a quanto riporta L’Unione Sarda, l'obiettivo è di colorare tutto lo stadio con i colori sociali del club attraverso sciarpe, bandiere e maglie. "Sosteniamo il Cagliari all’ingresso in campo e per tutta la partita, alziamo le sciarpe al cielo. Nulla è impossibile, crediamoci" le parole presenti volantino virtuale fatto circolare dai tifosi.