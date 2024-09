E' il match winner del derby Matteo Gabbia il primo a presentarsi nella sala conferenze di San Siro per analizzare il 2-1 del Milan contro l'Inter: "Sicuramente è uno dei giorni più belli della mia vita, ma sono contento per la squadra. Abbiamo avuto un atteggiamento positivo, il mio gol è la ciliegina sulla torta",

Cosa è scattato in questi giorni?

"Non è cambiato nulla, avevamo la stessa intensità alta negli allenamenti. Poi i risultati mettono in dubbio tutto, oggi abbiamo capito l'importanza della partita. Gli attaccanti sono stati fantastici, ci hanno dato una grande mano. E' un punto d'inizio".

Cosa vi ha detto Fonseca?

"Il mister è stato molto bravo nel post-Liverpool perché ha preparato la gara con tranquillità e serenità. Penso che abbia usato la strategia vincente, è una bella vittoria anche per lui e per lo staff che, a volte, prende più critiche rispetto a noi giocatori".

Milan bravo a difendere anche basso.

"La forza dell'Inter è conosciuta da tutti, la loro qualità ti porta ad avere un baricentro basso. Gli attaccanti e gli esterni sono stati la chiave, giocatori che ci hanno dato tanto in fase di non possesso. Non va sottovalutato questo aspetto, è stato il segreto di questa vittoria".

I rumors su Fonseca sono rimasti fuori da Milanello.

"Penso che il nostro lavoro debba portare noi giocatori e lo staff a non dar peso a ciò che succede all'esterno, seguiremo Fonseca fino alla morte".