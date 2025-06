L'Inter crede in Francesco Pio Esposito e ci punta forte per il futuro, ma anche per il presente. L'ulteriore conferma arriva dall'agente del classe 2005, Mario Giuffredi, che intercettato da Il Mattino ribadisce l'intenzione del club nerazzurro di trattenere il baby bomber alla corte di Chivu: "C'è miopia in Italia, che male c'è a dirlo. Se fosse argentino o francese, ora sarebbero tutti a inseguirlo - dice il procuratore -. L'Inter ci crede, non lo vende, né per 25 milioni né per nulla. Ha rinnovato fino al 2030 e tutti aspettiamo di vederlo protagonista con la maglia nerazzurra. Io di dubbi ne ho zero: così come per gli altri due fratelli. Con cui è legatissimo".

Dopo il gol (all'esordio da titolare) e l'assist al Mondiale per Club, il più piccolo dei fratelli Esposito sogna anche la convocazione in Nazionale: "Gattuso ha il coraggio giusto: se dovesse ritenere Pio pronto per l'Italia non guarderebbe certo alla carta d'identità", aggiunge Giuffredi in un altro passaggio.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!