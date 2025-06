Il Mondiale per Club è un argomento molto caldo in questi giorni. Ne ha discusso anche Massimo Bonanni, interpellato dai colleghi di TMW Radio. L'analisi è partita con l'ottica sulla Juventus: "ll Mondiale non sta aiutando, ma la metto il prossimo anno come una delle squadre che possono rompere le scatole a Napoli e Inter. Tudor? Avrei fatto un'altra scelta, io sarei andato subito da Spalletti. Pensavo che dopo il benservito datogli dalla Nazionale, la Juve ci provasse. Non so se lo ha fatto in realtà, ma comunque ci avrei provato".