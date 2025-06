L'impatto avuto contro il River Plate ha fatto brillare gli occhi a tanti tifosi dell'Inter e quella prestazione potrebbe essere stata l'inizio di una felice storia d'amore tra i nerazzurri e Petar Sucic, sbarcato da poco nel pianeta dei vice campioni d'Europa. Tutt'altra storia rispetto ai 22 minuti col Monterrey e ai 5 con l'Urawa Red Diamonds.

"Alla terza occasione Sucic ha risposto presente, lasciando intravedere ottime prospettive in vista della prossima stagione con la possibilità di sfruttare al meglio il torneo in corso in America per velocizzare il suo inserimento in un mondo tutto nuovo rispetto al grado di difficoltà affrontato in Croazia", sottolinea il Corsport.

Sucic ha appena 21 anni, grandi margini di miglioramento, ma già così sarebbe un innesto importante per Chivu. "Il croato è in grado di cambiare passo e andare via in dribbling, come ha dimostrato sia con l’assist a Pio Esposito che ha spezzato la resistenza del River Plate sia con l’imbeccata in favore di Mkhitaryan. Questa fase non può che essere di apprendimento, il calcio italiano servirà a farlo crescere ulteriormente, ma certi lampi lasciano ben sperare per il futuro del centrocampo interista". Con queste premesse, può diventare un punto fermo della nuova Inter.