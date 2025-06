Mirko Di Pierro, oggi giocatore delle serie minori italiane, ha una particolarità: è stato l'ultimo giocatore italiano a vestire, seppur mai in gare ufficiali, la maglia del Fluminense. La sua esperienza risale al 2013, ma, come rivela ai microfoni di GloboEsporte, ancora oggi gli è rimasta nel cuore: "Per me è stato un onore. Essere convocato da un club brasiliano di Serie A non è qualcosa che può fare chiunque. All'inizio non è stato facile, perché non conoscevo la lingua, le tradizioni o l'ambiente calcistico. È stato difficile abituarmi al caldo. Ma ero molto felice ed emozionato di dimostrare il mio valore. Ho imparato molto dal calcio brasiliano; lo vivono in un modo completamente diverso dal nostro. Per loro il calcio è vita; qui ha un valore più superficiale".

Di Pierro non nasconde di segure le vicissitudini del Flu al Mondiale per Club: "Sto seguendo il Mondiale per Club e tifo per il Fluminense. Mi piacerebbe molto che diventassero campioni. Sono tifoso del Milan, quindi spero che possano battere l'Inter, anche se hanno giocatori di altissimo livello e non sarà facile".