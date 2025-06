Simone Inzaghi è riuscito a centrare il primo obiettivo che si era prefissato dal giorno del suo insediamento sulla panchina dell'Al-Hilal grazie alla qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club ottenuta battendo il Pachuca: "C'è grande soddisfazione, volevamo essere nelle sedici squadre migliori al mondo e ce l'abbiamo fatta - ha detto l'ex allenatore dell'Inter a DAZN -. Il merito è dei ragazzi che hanno fatto tre partite molto, molto buone. Sono soddisfatto per i tifosi e per la società. Ora incontreremo il Manchester City, penso una delle squadre più forti al mondo. Sarà bellissimo e difficilissimo affrontarlo, ma è giocando queste partite che si cresce giorno dopo giorno".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!