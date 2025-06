Presente al raduno di Operazione Nostalgia allo stadio Romeo Menti di Vicenza, Ivan Zamorano commenta la decisione dell'Inter di affidare la propria panchina a Cristian Chivu: "Non so se è l'allenatore giusto, però la dirigenza ha scelto così e dobbiamo avere fiducia. Manca di esperienza, ha allenato solo per un anno tra i professionisti; ma è un uomo del club, conosce la storia della squadra e sa cosa pensa il tifoso interista".

Bam Bam sottolinea poi: "Al Mondiale per Club è andato in crescendo. Ho molta fiducia in lui, penso che l'Inter possa fare un grande anno. La scorsa stagione siamo stati vicini a vincere tutto senza ottenere niente, però c'è ancora il Mondiale per Club; speriamo finisca bene". ù

