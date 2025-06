Il Genoa è stato indicato come uno dei tanti club interessanti a Francesco Pio Esposito, però le prestazioni che il giovane attaccante dell'Inter sta offrendo al Mondiale per Club stanno convincendo sempre più l'Inter a puntare sul ragazzo di Castellammare di Stabia. E anche Marco Ottolini, direttore sportivo del Grifone, intervistato da Sky Sport riconosce che la strada per il talento nerazzurro è alquanto in salita: "Diciamo che le sue prestazioni non aiutano a facilitare le cose, non solo nel caso suo ma anche di quello di altri giovani. Questa manifestazione mi piace perché mette a confronto squadre di tutto il mondo e stili di calcio diversi".

Chi invece è stato nel mirino dell'Inter ma ha deciso di restare al Genoa con rinnovo di contratto è il tecnico Patrick Vieira: "Lui ha sempre manifestato la voglia di restare. Si è sempre trovato molto bene e gli abbiamo dato le condizioni migliori per operare. Poi quando si avvicinano certi club, è umano pensare che potesse fare qualcosa di diverso. Ma questo pensiero è durato davvero poco", spiega Ottolini.

