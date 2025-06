Francesco Pio Esposito come Alvaro Recoba nel 1997 o Adriano nel 2001. A ricordare i due precedenti che accomunano il Chino, l'Imperatore e il baby bomber nerazzurro è Tuttosport: tutti e tre hanno sfruttato l'estate per la svolta nella loro esperienza all'Inter. Il classe 2005 ha sbloccato la sfida contro il River Plate al Mondiale per club trovando il primo gol nerazzurro all'esordio da titolare.

Un po' come accadde Recoba il 31 agosto 1997, quando alla prima uscita entrò al 72' e realizzò una straordinaria doppietta contro il Brescia in un San Siro che fremeva per l'esordio di Ronaldo il Fenomeno. O come Adriano, quando la notte del 14 agosto 2001 si prese la scena al Bernabeu contro il Real Madrid con una punizione potente e precisa che lo lanciò nel mondo interista da appena 19enne.