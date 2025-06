Basandosi sui valori delle multe relative alle sanzioni disciplinari rimediate dai protagonisti sul campo, Calcio e Finanza ha calcolato le formazioni più “cattive” al termine della fase a gironi del Mondiale per Club. A comandare la classifica, e probabilmente c'è da stupirsi poco visto quanto avvenuto l'altra notte a Seattle, sono gli argentini del River Plate, con multe per 180.300 euro, frutto di nove ammonizioni, due doppi cartellini gialli e un’espulsione diretta. A queste sanzioni si aggiungono due sanzioni per “comportamento antisportivo della squadra”. Dietro a La Banda, i portoghesi del Benfica con 106.100 euro e l'Atletico Madrid con soli 100 euro in meno.

I sette cartellini gialli subiti in tre partite hanno portato l'Inter a sborsare sin qui 74.200 euro; un cartellino giallo e 10.600 euro in meno per la Juventus, che si ferma a 63.600.

