La UEFA ha annunciato il lancio di una nuova iniziativa, supportata dall'Associazione dei Club Europei, dalle Leghe Europee e dalla FIFPRO Europe, volta a definire ulteriormente il concetto di "carico" nel calcio d'élite europeo maschile e femminile, nonché a comprenderne l'impatto associato laddove necessario. Affrontando gli aspetti complessi e a lungo termine del carico, lo studio adotterà un approccio scientifico, solido e basato sui dati in due fasi principali, garantendo i massimi standard di accuratezza e affidabilità. La fase iniziale mirerà a definire il significato del termine "carico" per le parti interessate, inclusi club, giocatori, allenatori, personale medico e altri gruppi pertinenti identificati da un gruppo di esperti indipendenti, al fine di valutare meglio i fattori associati, tra cui diversi tipi di infortuni, livelli di prestazione e benessere dei giocatori.

Seguirà un'analisi dettagliata dei dati storici, valutando le modifiche normative e di calendario, nonché i trend tecnici e prestazionali nel tempo. Si prenderà in considerazione l'impatto che tali cambiamenti e trend potrebbero aver avuto o meno in relazione agli infortuni, ai livelli di prestazione e al benessere dei giocatori. Lo sforzo collaborativo si svolgerà attraverso il contributo di esperti indipendenti di spicco nei settori pertinenti, garantendo un approccio completo, olistico e multidisciplinare. Saranno prodotti articoli scientifici sottoposti a revisione paritaria e raccomandazioni pratiche, che offriranno una guida ai responsabili del processo decisionale in ambito competitivo e nello sviluppo di politiche in grado di mitigare l'influenza dei diversi aspetti del carico. Questa iniziativa della UEFA costituisce una componente centrale, insieme all'impegno mirato attraverso altre piattaforme, dell'impegno congiunto della UEFA, dell'Associazione dei Club Europei, delle Leghe Europee e della FIFPRO Europe per salvaguardare il gioco e il benessere dei giocatori.