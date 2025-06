Andrea Malgrati, interpellato dai colleghi di TMW Radio, ha parlato del progetto relativo alle seconde squadre, tra le quali è pronta a entrare anche l'Inter. Di seguito le sue parole: "Non sono di base contrario al progetto. Non reputo però che ci sia la volontà e la voglia di inserirne troppe perché sono convinto che il calcio, soprattutto in Serie C, è il calcio del popolo, ci sono molte realtà, ho visto anche quest'anno in Serie D, che hanno le potenzialità per fare anche campionati professionistici, e penso sia giusto dar loro spazio".

Ancora l'analisi di Malgrati: "La Serie C è un campionato molto molto complicato, l'ho vissuto per tanti anni e non è mai facile affrontarlo, bisogna non sottovalutarlo, il Milan quest'anno ha fatto molta fatica, come aveva fatto anche la Juventus prima di divenire una determinata realtà".