Ivan Zamorano, ospite a Vicenza dell'evento 'Calcio, Operazione Nostalgia', ha parlato dell'Inter di Chivu ai microfoni di Radio Sportiva: "È arrivato in un momento difficile, l’Inter stava per vincere tutto a fine stagione e alla fine non ha vinto niente. Mi pare che l’inizio del Mondiale sia stato complicato, è stato difficile ritrovare il calcio che faceva, con disciplina, grinta, tatticamente messa bene in campo. Con Chivu c’è tanta fiducia, questo ottavo di finale con la Fluminense, squadra ostica, ma penso che l’Inter possa vincere, per capacità e per tradizione che ha”.

Zamorano si è soffermato anche su Calhanoglu: “Non so se resterà, per noi è importante ma è il calciatore che decide se restare, deve sapere però che per l’Inter negli ultimi anni è stato un giocatore davvero fondamentale”.

Un suo parere sull'attacco dell'Inter?

“L’attacco è forte con Lautaro e Thuram, sono fortissimi, ma anche Esposito mi è piaciuto al Mondiale per Club, può avere ancora più minuti in campo e si vede che ha tanta voglia di fare. Non so perché in Sudamerica giocano di più più i giovani, mentre in Italia storicamente si prendono i giovani dall’estero, ma quelli italiani giocano meno. Spero che Pio Esposito trovi davvero lo spazio giusto”.