Stefano Tirelli, uno dei nomi di punta in Italia per il mental coaching, conosce molto bene il Fluminense, la formazione che lunedì sera affronterà a Charlotte l'Inter per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Tirelli ha infatti lavorato per il Tricolor partecipando anche alla spedizione vincente della Copa Libertadores 2023, e ora, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, presenta il club di Renato Portaluppi: "La squadra di oggi e più solida a livello difensivo rispetto a quella del 2023-24, guidata del bravo e innovativo Fernando Diniz. Con l’arrivo di Renato ha acquisito una maggiore compattezza, nella fase di non possesso. Quella di Diniz era orientata verso un calcio spettacolare, propositivo, basato molto sull’ampiezza e sull’utilizzo di giocatori veloci sulle fasce. Era un Fluminense creativo, spavaldo, coinvolgente ma a tratti anche vulnerabile in difesa. A centrocampo e in attacco oggi ci sono nuovi innesti e calciatori di esperienza che trasmettono solidità al progetto".

Ci sono ancora giocatori attuali che hanno fatto parte dello storico ‘double’ del suo Fluminense?

"Di quella incredibile squadra sono rimasti il portiere Fábio, uno di grande esperienza e di grande leadership. In attacco Germán Cano, Keno e Ganso, in fase difensiva ma con ottime capacità propositive in attacco Samuel Xavier. In particolare mi preme ricordare tra tutti il leader silenzioso di grande intelligenza tattica, di ottima qualità tecnica e caratteriale, il colombiano John Arias".

Che match sarà Inter-Fluminense?

"Abbastanza equilibrato, in quanto l'Inter arriva da un'ultima prova contro il River molto ben giocata fisicamente, tatticamente e mentalmente. Direi quindi con un'autostima in crescita. Anche il Fluminense vive la stessa situazione, perché avendo superato il turno sente di poter contribuire a far crescere quest’onda del calcio brasiliano, che peraltro, anche se dovesse esaurirsi nelle prossime giornate, va comunque vissuta come un grande successo: aver portato tutte le quattro squadre nella fase finale, è un ottima immagine per il sistema calcio verde-oro. Mi immagino una partita di maggiore controllo da parte dei narazzurri e di maggiori ripartenze da parte del Fluminense".