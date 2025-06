Il Rapid Vienna non molla la presa per Marko Arnautovic. Anzi, secondo la redazione sportiva della ORF, la televisione pubblica austriaca, il club biancoverde sta lavorando alacremente per riportare in patria l'attaccante in uscita dall'Inter. Arnautovic è disponibile a parametro zero, ma ovviamente ha delle aspettative salariali specifiche; comunque, da lui è già arrivata l'apertura a trasferirsi a Vienna. Ma come può il Rapid permettersi Arnautovic? Ci si aspetta che altri sponsor forniscano i milioni necessari.

All'Inter, Arnautovic aveva un contratto da crica quattro milioni di euro all'anno; Il suo entourage, guidato dal fratello Danijel, richiederà probabilmente uno stipendio annuo di almeno 2,5 milioni di euro. Sebbene sia molto per gli standard del Rapid, la cifra non appare insormontabile da raggiungere. Anche il Besiktas ha un forte interesse per il giocatore.