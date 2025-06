Il Mondiale per Club di Hakan Calhanoglu è finito senza mai essere cominciato, ma a tenere banco è soprattutto il futuro del regista turco (in questo momento alle prese con un nuovo problema al soleo). Sul calciatore è forte l'interesse del Galatasaray che sogna di riportarlo in patria già nella sessione di mercato estiva, ma non solo...

"Il turco, centrale nel gioco di Inzaghi, piace tanto al Galatasaray quanto ai quattro top club sauditi, che condividono tutti la stessa proprietà: il fondo sovrano del Regno" scrive La Repubblica, aggiungendo poi che "è probabile che nei prossimi giorni l’interesse si trasformi in offerte vere e proprie". Calha è sotto contratto con l'Inter fino al giugno 2027 e il club nerazzurro lo valuta circa 40 milioni di euro.

