Francesco Toldo, ex portiere dell'Inter e della Nazionale azzurra, ha parlato di Cristian Chivu ai microfoni del Corriere dello Sport.

"Certamente è un ottimo allenatore, anche se ha l'esperienza da giovane - le sue parole -. Credo che abbia il talento e le qualità per allenare l'Inter. Auguro il meglio all'Inter e spero che vada il più avanti possibile al Mondiale per Club e, anche se siamo arrivati secondi in Champions League, siamo sempre una grande squadra e una grande società".

