Marcelo Gallardo commenta nel post-partita la sconfitta del River Plate contro l'Inter. "Eravamo in partita nel primo tempo. Volevamo giocare così nonostante la mancanza di giocatori importanti per noi. Avevamo la chiara intenzione di dare il massimo, di pressare contro una squadra che gioca bene, è forte fisicamente e tecnicamente. Abbiamo giocato la partita che pensavamo di dover giocare".

"Purtroppo l'espulsione non ci ha dato alcuna chance alla fine, nonostante l'impegno profuso. È un peccato - dice ancora Gallardo -. È un peccato anche per i tifosi che sono scesi in campo in massa per sostenere la squadra. Parte del lavoro è stato buono, e parte di esso, la capacità di prendere decisioni migliori, la maggiore compostezza per prendere decisioni migliori, è forse ciò che è mancato. Contro una squadra fisicamente forte, c'era anche un po' di nervosismo. Anche noi abbiamo cercato di fare il nostro lavoro. Purtroppo, non siamo riusciti a passare il turno".

Gallardo ha protestato per il fatto che allo stadio ci fosse il riscontro di come stava andando l'altra gara del girone. "L'ho trovato insolito. Non capire le emozioni, l'essenza del gioco. Cosa significhi giocare una partita così importante e vedere immagini di un'altra partita. È qualcosa che dovrebbero riconsiderare. Non è l'essenza del calcio. Non si dovrebbero mostrare immagini di un'altra partita. Avrebbe un impatto. Le persone della FIFA dovrebbero essere più sensibili a questo tipo di questioni. Non credo che sia una cosa positiva".