Nicola Zalewski è il talento del futuro della Polonia. Questa certezza è stata espressa, in un'intervista col quotidiano polacco Super Express, dall'ex capitano della Nazionale Jacek Bak, che ha messo in evidenza le grandi qualità del ragazzo appena riscattato dalla Roma: "Nicola Zalewski è un grande talento. È un ragazzo che può giocare in qualsiasi top club europeo. Ha grandi opportunità davanti a sé. Può diventare una stella del calcio europeo. Ma deve continuare a lavorare su se stesso, perché l'Inter è un grande club e c'è molta concorrenza. La cosa più importante per lui è giocare di più. Dato che l'Inter ha deciso di rendere il trasferimento definitivo, significa che il club italiano ha promesso grandi cose al nostro giocatore".

Bak prosegue: "Il ragazzo ha velocità, dribbling e facilità nel guadagnare terreno. Ha dimostrato tutto questo in Nazionale, dove è stato un piacere guardarlo. Non aveva paura di giocare in attacco. Era una forza trainante, proprio come un tempo lo erano Kamil Grosicki e Jakub Błaszczykowski. Ma penso che Zalewski abbia un potenziale ancora maggiore di questo duo. Ha ancora molto lavoro da fare, ma può ancora migliorare. Nonostante la giovane età, è già in un club importante come l'Inter. Questo la dice lunga su di lui. Dimostra solo che deve rappresentare qualcosa. E sono contento che abbia scelto di giocare per la Polonia, è un grande vantaggio per noi avere un giocatore di questo calibro in squadra", conclude.

