Manca ancora qualche dettaglio tra Inter e Parma, ma i contatti sono frequenti e la fumata bianca appare solo questione di ore: Bonny sarà un nuovo giocatore dell'Inter. Anche il Corriere dello Sport conferma lo stato avanzato dei dialoghi tra le parti in causa.

Base di 25 milioni per il cartellino, bonus compresi. Proprio in queste ore si sta cercando la soluzione definitiva. Confermato l'interesse dello Stoccarda, ma i nerazzurri vantano un cospicuo vantaggio anche per l'ottimo rapporto tra i club. "Non a caso i nerazzurri hanno anche operato un piccolo rilancio, rispetto ai 22 milioni più 3 di bonus proposti inizialmente", si legge.

Nell'affare potrebbe entrare anche Sebastiano Esposito, anche se tecnicamente slegato da Bonny: l'attaccante è valutato circa 7 milioni di euro. E restano aperti anche i discorsi per Leoni, a conferma del legame saldo tra le società. "L’arrivo di Bonny sarebbe il terzo innesto di questa estate, dopo Sucic e Luis Henrique, e porterebbe la spesa a circa 60 milioni complessivi (bonus esclusi) in attesa di sviluppi su altre trattative", puntualizza il giornale.