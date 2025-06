Siamo ai dettagli ormai per Ange-Yoan Bonny all'Inter. L'operazione, riporta Matteo Moretto tramite il canale Youtube officiale di Fabrizio Romano, è chiusa al 99,9%, percentuale che spiega come nessun'altra il livello della trattativa tra Inter e Parma. Parma che aspetta in queste ore, se non è già addirittura arrivato, un rilancio concordato da 25 milioni di euro. Nelle prossime ore si può arrivare alla chiusura di questa fatidica trattativa e presto Cristian Chivu potrà abbracciare il giovane attaccante francese da lui apprezzato durante l'esperienza in Emilia-Romagna.

