Nessuna apertura: la Lazio si tiene Nicolò Rovella. Secondo il Corriere dello Sport, l'Inter effettivamente si è fatta avanti e ha chiesto informazioni sul centrocampista, considerando anche gli scenari di mercato possibili per Calhanoglu. Ma Lotito non intende cedere il suo regista, che per Sarri è fondamentale.

"L’Inter avrebbe offerto circa 35-40 milioni. Può prenderlo soltanto in una maniera: attivando la clausola di rescissione. Il prezzo è conosciuto: 50 milioni. Occorre la volontà del giocatore - si legge -. Deciderà lui sì o no, se accadrà. Allo stato attuale non ha deciso ed era felicissimo dell’arrivo di Sarri, per cui aveva scelto di trasferirsi alla Lazio due anni fa. L’interessamento dell’Inter, colori per cui tifava da bambino, lo metterebbe naturalmente di fronte a una scelta delicata. Lotito, soprattutto con il mercato bloccato in entrata, spera proprio che Rovella decida di restare, ma non può escludere il suo trasferimento".

Peraltro - come spiega il quotidiano - la Lazio non sbloccherebbe il mercato salutando Rovella. Perché? Perché la clausola di rescissione prevede un pagamento triennale. "Lotito incasserebbe subito 17 milioni (gli stessi da versare alla Juve dopo il prestito biennale) e in epoca successiva gli altri 33-34 in due rate. Alleggerirebbe un costo (meno 17) e aumenterebbe i ricavi (più 34) oltre all’inevitabile plusvalenza, portando giovamento al bilancio, senza risolvere nell’immediato le urgenze di Sarri".