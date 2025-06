Il momento critico in casa Lazio, tra indice di liquidità e mercato bloccato, induce l'Inter a non infilarsi in un imbuto per Rovella. I nerazzurri se ne staranno alla larga - come scrive il Corriere della Sera - anche per via dei rapporti tesi con la dirigenza della Lazio (e Lotito in particolare).

Intanto, però, è a un passo la chiusura per Bonny: secondo il Corsera, il francese sarà nerazzurro ma non verrà aggregato al Mondiale anche in caso di passaggio ai quarti. Il motivo? Thuram è recuperato e non c'è più emergenza nel reparto avanzato.