Nei giorni scorsi una delegazione dell’Inter ha fatto visita al World Headquarters di Nike a Beaverton, in Oregon, rafforzando lo storico legame che unisce il Club al suo storico sponsor tecnico. Durante la visita, la delegazione nerazzurra - composta dai rappresentanti del Board of Directors, dal Presidente e CEO Giuseppe Marotta e dal Chief Revenue Officer Giorgio Ricci - ha incontrato Elliott Hill, President & CEO di Nike, e una rappresentanza dell’azienda americana. In rappresentanza della squadra nerazzurra anche tre giocatori: Yann Bisseck, Nicola Zalewski e Francesco Pio Esposito.

Nel corso della giornata, la delegazione ha avuto modo di visitare il campus Nike, tra cui il campo da calcio dedicato a Ronaldo, leggenda del calcio mondiale e simbolo della storia nerazzurra. La visita ha rappresentato un’opportunità per approfondire il rapporto tra Inter e Nike e per confrontarsi sui valori condivisi di innovazione, performance e supporto agli atleti.

