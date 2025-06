Resiste la concorrenza del Milan per quanto riguarda Giovanni Leoni. Come riferisce oggi il Corriere dello Sport, i rossoneri si fionderebbero sul centrale del Parma soprattutto in caso di cessione di Thiaw al Como per 25 milioni.

Sulle tracce di Lonei, oltre a Inter e Milan, c'è anche la Juventus: i rossoneri, però, hanno il vantaggio di una buona base cash da cui partire e la possibile contropartita Mattia Liberali, 2007 in uscita (senza rinnovo) dal Milan. Si tratterà con una certa costanza a partire dalla prossima settimana, secondo il quotidiano romano.