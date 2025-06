Calhanoglu non è mai stato a disposizione di Chivu in questo Mondiale e mai lo sarà: altro stop al polpaccio e addio Usa. Poco male: per un giocatore che saluta in mediana (e occhio al mercato...), ce n'è un altro che si sta imponendo. Si tratta di Petar Sucic, come sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport.

Le prestazioni del croato sono lievitate in questo Mondiale e il suo ingresso contro il River Plate ha impressionato tutti. Classe, qualità e sangue freddo: l'ex Dinamo Zagabria ha cancellato dubbi e perplessità, mettendo in mostra un grande repertorio proprio nel momento del bisogno e contro l'avversario più temuto.

"Sta nascendo un’Inter lontana dalle precedenti gerarchie, perfino a centrocampo, il reparto che sotto Inzaghi era immutabile e resistente a ogni agente atmosferico - si legge -. In partenza, Sucic doveva essere un talento da annaffiare dietro al giardino dei titolari, lì dove Calhanoglu ha mostrato i suoi frutti migliori negli anni, però gli eventi americani potrebbero iniziare a cambiare lo scenario, con conseguenze non del tutto prevedibili. Davanti a sé Petar ha, infatti, vallate verdi in cui correre e crescere, ma in un periodo medio-piccolo il suo destino sarà inevitabilmente legato anche a quello del collega turco: aumentano le possibilità di giocare con frequenza se il reparto è privo di Hakan".

Davanti la difesa, regista o mezzala: per Petar fa poca differenza. "Pian piano, potrebbe anche spostarsi nel mezzo, nella posizione cara al turco e oggi occupata da Asllani. Difficile, comunque, che dal Bosforo arrivi l’offerta adeguata per Calha, anche perché il Gala non è solito pagare cifre come i 40 milioni chiesti dai nerazzurri per il loro regista 31enne - si legge -. In più, il turco non ha intenzione di rompere teatralmente con l’Inter per chiedere di andare via. In questo scenario, Hakan sembra pendere ancora verso la Milano nerazzurra, ma nella prossima stagione dovrà darsi da fare molto più dell’ultima, polpaccio permettendo: quel nuovo compagno arrivato dalla Croazia, quello che parla a fatica, in campo diventa una iena".