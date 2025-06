Che Pio Esposito resterà all'Inter è ormai certezza. L'attaccante nerazzurro, fresco dei suoi vent'anni, ha convinto anche la dirigenza, oltre che Cristian Chivu (già abbondantemente fiducioso) e al ritorno dagli States non andrà ancora in prestito ma resterà a Milano sotto la guida del tecnico romeno, suo mentore già nel settore giovanile. La permanenza di Esposito jr però non ha fermato finora il mercato dei vice campioni d'Europa che hanno lavorato per completare il reparto avanzato con Bonny, giocatore già blindato dopo un'operazione totale di circa 24 milioni e pronto a sposare la causa dei meneghini tanto che lunedì prossimo sono previste le visite mediche, ma potrebbe mettere in standby o addirittura far sfumare del tutto la trattativa per Rasmus Hojlund, attaccante dello United che l'Inter ha seguito a lungo.

Secondo le ultime indiscrezioni di Sport Mediaset, la strategia dei dirigenti di Viale della Liberazione sarebbe quella di 'mollare' l'ex attaccante dell'Atalanta e concentrare l'attenzione sulla trequarti, posizione di campo per la quale è stato individuato da tempo il complicatissimo oggetto del desiderio, ovvero Nico Paz. Per l'argentino, come ben noto apprezzato parecchio dai nerazzurri sulle sue tracce da tempo, il Real Madrid ha la possibilità di esercitare la recompra, possibilità che i blancos hanno fino al 30 giugno. L'Inter intanto potrebbe decidere anche la riconferma di Valentin Carboni, sulla falsa riga di Pio Esposito,

Per il centrocampo continua ad essere Rovella il profilo in primo piano per l'eventuale successione ad Hakan Calhanoglu, ma la Lazio resta ferma sulla richiesta di 50 milioni. Per la difesa piace Leoni, ma occhio alla concorrenza.

