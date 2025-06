Yasin Öztekin, capocannoniere nell'ultima stagione della 2.Lig Kirmizi, la terza divisione turca, con la maglia del Bucaspor, intervistato dall'emittente radiofonica turca Radyospor ha dichiarato che Hakan Calhanoglu desidera ardentemente arrivare al Galatasaray, e lo sa per certo per averlo sentito di persona: "Il Galatasaray è diventato un centro di attrazione in Europa. Leroy Sané è un ottimo acquisto, se sarà disciplinato, darà un grande contributo al Galatasaray in attacco. E Calhanoglu potrebbe arrivare in Turchia quest'estate. Ho parlato con lui la scorsa settimana. Prima non voleva venire in Turchia; Ma ora l'allenatore dell'Inter è cambiato e lui ha sempre voluto giocare con il Galatasaray a un certo punto della sua carriera. Ma ad Hakan può succedere di tutto in qualsiasi momento".