Lontano dalla panchina, l'ex allenatore del Liverpool, Jürgen Klopp non ha smesso di battagliare contro l'affollamento dei calendari e questa volta mette nel mirino il Mondiale per Club, definendolo una "follia assoluta. È la peggior idea mai implementata nel calcio" tuona l'allenatore tedesco che poi aggiunge: "Capisco che per alcuni club i soldi siano tanti, ma non è così per tutti. I giocatori non hanno più tempo per recuperare, né fisicamente né mentalmente. L'anno scorso c’erano Coppa America ed Europeo, quest’anno il Mondiale per Club, e l'anno prossimo il Mondiale. Quando dovrebbero riposarsi? Anche chi guadagna molto ha diritto a fermarsi".