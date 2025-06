L'ex attaccante, tra le altre, di Lecce e Atalanta, Simone Tiribocchi, ha commentato l'esaltante prestazione di Pio Esposito contro il River Plate. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate a Radio Sportiva: "Una prestazione come quella che ha fatto ieri contro il River Plate potevo non aspettarmela, ma so che ha nelle corde quest'attacco alla porta. Il gol? Potevo aspettarmelo, gioca con giocatori forti che ti mettono in porta. Credo sia un ragazzo pronto per stare anche in una big: si vede da come gioca che è maturo", ha detto Tiribocchi.