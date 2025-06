L'esplosione in America di Pio Esposito cambia il mercato dell'Inter. Adesso - come scrive la Gazzetta - il nome di Hojlund passa in seconda fila, mentre resta sempre di grande attualità quello di Bonny. Anzi, la chiusura dell'affare col Parma è prevista a breve, forse già oggi.

Secondo la rosea, il francese è da considerarsi virtualmente già un giocatore nerazzurro: il colpo si chiuderà per una cifra fissa tra i 23 e i 24 milioni di euro a cui si aggiungeranno alcuni bonus legati a obiettivi di squadra. Un investimento importante, il terzo dopo Sucic e Luis Henrique, che porta complessivamente a 60 i milioni già investiti per la nuova rosa. Già negli Usa? Presumibilmente si attenderà l'esito degli ottavi con il Fluminense, considerando che Thuram è ormai vicino al rientro e sarà a disposizione per la partita di lunedì.

E allora l'attacco è completo: Lautaro, Thuram, Pio e Bonny. Più un quinto con caratteristiche più da trequartista che da punta vera e propria. "In teoria ci sarebbe Valentin Carboni, che pare destinato al prestito - si legge -. L’Inter probabilmente cercherà sul mercato questa figura. Ovvero un giocatore in grado di fare sia la seconda punta sia il trequartista, tutto sommato quel che Correa mai è stato con continuità in nerazzurro. Difficile pensare però a un grande investimento, piuttosto a un’occasione da cogliere lungo il mercato, magari anche nel mese di agosto. E per questo obiettivo – almeno per questo – sarà giusto mettere per un attimo da parte il paletto della carta d’identità tanto caro a Oaktree. Per intendersi: se capitasse – come fu nel 2021 – un’occasione tecnica/economica in stile Dzeko, l’Inter la coglierebbe al volo".