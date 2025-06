Anche Aldo Serena approva la crescita di Francesco Pio Esposito e la sua permanenza all'Inter: "Ne sono contento - dice al Quotidiano Sportivo -. Fino a pochi giorni fa la prospettiva sembrava che l’Inter prendesse Bonny e Hojlund, mandando il ragazzo in prestito in una 'piccola' di Serie A. Ma sono realtà in cui ci sono anche rischi, perché se la squadra fatica, soprattutto per chi fa l’attaccante, può mancarti il giusto sostegno. Amen se poi non sfondano, ma in generale come calcio italiano abbiamo bisogno di nuovi simboli. Le dirò di più: speravo che rimanesse a Milano anche Camarda".

Che invece andrà a Lecce in prestito.

"Troverà Di Francesco che fa un calcio offensivo, ma se la squadra andrà in difficoltà sarà un problema. Io lo avrei lanciato già a gennaio nel Milan, pur in una situazione non facile, perché per me ha qualità, pur essendo un 2008".

Come pensa sarà il reparto offensivo dell’Inter a fine mercato?

"Chivu ha allenato Esposito nelle giovanili e lo stesso vale a Parma con Bonny, se arriverà. È un tecnico che mi piace, al netto di qualche espressione recente un po’ colorita mi sembra focalizzato nel rapporto coi ragazzi e quindi penso punterà anche sui due più giovani".

Meglio restare in quattro con Lautaro e Thuram oppure cinque tenendosi Taremi?

"Qualora l’iraniano dovesse avere mercato forse lo cederei, viste anche le difficoltà mostrate in stagione. Mi sembra abbia faticato ad ambientarsi. Se proprio l’Inter dovesse scegliere di tenere cinque attaccanti, forse punterei sull’altro Esposito, Sebastiano. Tecnicamente è forte e ha caratteristiche differenti da tutti gli altri attaccanti della rosa nerazzurra".

