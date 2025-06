A differenza delle voci circolate nella giornata di ieri, la Gazzetta dello Sport non ha dubbi e insiste: Ange-Yoan Bonny è ormai da considerarsi virtualmente un giocatore dell'Inter (RILEGGI QUI la nostra eslcusiva).

Cosa manca per l'ufficialità, oltre ovviamente alle firme di rito? Secondo la rosea, ormai si tratta solo di aspettare che il club nerazzurro e il Parma risolvano le ultime pratiche, i dettagli economici conclusivi, più che altro sulla natura dei bonus e sulle modalità di pagamento. Nulla, però, che metta in discussione l’accordo o che rischi di farlo saltare, spiega il giornale.

Confermato l'inserimento tentato dallo Stoccarda, che sta per cedere Woltemade al Bayern: niente da fare, Bonny sarà interista. Tutto sarà risolto nelle prossime ore e la fumata bianca è prevista già per questo fine settimana. Cifra totale dell'operazione: 24 milioni di euro. Lo stesso francese non vede l'ora di imbarcarsi per gli Usa e iniziare l'avventura con i vice campioni d'Europa.

Visite mediche previste tra lunedì e martedì, poi firma sul quinquennale e volo per gli States qualora i suoi nuovi compagni fossero così bravi da superare il Fluminense. L'Inter, in caso di quarti di finale, sarebbe di casa a Orlando e spetterebbe a Chivu decidere se far arrivare Bonny oppure no, considerando anche il recupero di Thuram ormai ultimato e un'emergenza non più tale in attacco. Come riferisce la Gazzetta, comunque, Bonny intanto si è allenato a Ibizia e si è tenuto pronto all'evenienza. Sarà lui il terzo colpo dopo Sucic e Luis Henrique.