Il bilancio nerazzurro 2024-25 sorride. La Gazzetta dello Sport sottolinea il record di ricavi e il primo utile della storia per l'esercizio che si chiuderà dopodomani. La nota più positiva è la riduzione dell'indebitamento finanziario, possibile grazie a risparmi ed entrate eccezionali. E poi il bond, rimborsato in anticipo rispetto alla scadenza del 2027: rifinanziamento con il collocamento privato di obbligazioni senior garantite con scadenza nel 2030, supportato da investitori istituzionali esperti con base negli Stati Uniti, per un totale di 350 milioni.

"L’Inter che nella stagione 2020-21 faticava a pagare gli stipendi e, una volta vinto lo scudetto, si affrettava a vendere i gioielli Lukaku e Hakimi, è oggi un lontano ricordo - spiega la rosea -. Il management ha portato avanti un risanamento sanguinoso, abbattendo il monte-ingaggi e muovendosi a saldo zero sul mercato. Da un anno a questa parte, poi, si sono ritrovate certezze programmatiche e solidità patrimoniale, grazie al subentro del fondo californiano, trasformatosi da creditore ad azionista di fronte all’inadempienza di Zhang. La strada del riequilibrio gestionale, coniugato con la competitività sportiva, era tracciata, bisognava lavorare sul debito per allungare la scadenza e, soprattutto, per abbattere i costi che zavorravano il conto economico. Detto fatto. La liquidità in cassa è servita per ridurre l’importo di 50 milioni. Le condizioni di mercato, i conti migliorati e il sostegno di Oaktree hanno propiziato un abbassamento del tasso d’interesse (da 6,75% a 4,5%, col rating di credito passato da “junk” a “investment grade”). Così, a conto economico sono stati liberati 13 milioni".

Di conseguenza, gli oneri per gli interessi annuali scendono da 29 a 16 milioni. Non a caso si nota un più ampio margine a livello di calciomercato, con investimenti non folli, ma comunque più pesanti e soprattutto con visione futura.