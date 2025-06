Renato Schena, segretario generale del L.R. Vicenza, ha parlato ai microfoni de Il Resto del Carlino dell'addio al club biancorosso di Stefano Vecchi: "Quella di Vecchi è stata una decisione della proprietà perché si è ritenuto che il suo ciclo fosse arrivato a conclusione. Stefano ha fatto non bene, benissimo. Una finale persa ai play-off l’anno scorso e 83 punti in classifica quest’anno, non abbiamo mai perso in casa da un anno e mezzo a questa parte. Quest’anno abbiamo perso la semifinale e per questo la proprietà ha deciso di cambiare, perché l’obiettivo non è stato centrato. Giorgio Zamuner è un profilo importante, con tanta esperienza e competenza. Ci si augura possa dare quel contributo necessario per tentare finalmente di approdare alla serie B".

Vecchi dirigerà ora l'Inter Under 23, ammessa in Serie C a discapito della SPAL, ex squadra proprio di Schena, che ha rinunciato all'iscrizione: "Credo che nessuno potesse pensare a una fine del genere della Spal fino a pochi giorni prima della scadenza del 6 giugno scorso. Dall’esterno della realtà biancazzurra poi men che meno. Si doveva tenere una maggiore chiarezza e non mancare di rispetto alla storia, ai tifosi ma in particolare a tutta la città di Ferrara. Da sempre la Spal è un simbolo. Penso che un grande peso l’abbia avuto la crisi che sta avvolgendo tutto il sistema calcistico nazionale. Mantenere in vita un club in serie C, dove i contributi sono ormai poca cosa, è diventato quasi impossibile. Ci deve essere una proprietà economicamente forte, altrimenti…".