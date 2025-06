Il Valencia continua a fare muro intorno ai suoi gioielli, respingendo al mittente tutte le offerte che vengono recapitate in Spagna. È successo quando il Milan si è fatto avanti per Javi Guerra o quando il Bologna ha cercato di ingaggiare César Tárrega, e adesso a vedersi risposto 'picche' è l'Arsenal che nelle ultime ore ha avanzato una proposta per il giovane difensore Cristhian Mosquera, ambito anche dall'Inter. Secondo le ultime informazioni del sito ElDesmarque, che cita fonti vicine all'operazione, i Taronges hanno detto no ad un'offerta di 19 milioni di euro da parte dei Gunners.

L'intenzione del club inglese era di raggiungere un accordo con il Valencia, consapevole che non ci sarebbero stati problemi a trovare un accordo con il giocatore. Tuttavia, non sono riusciti a fare il secondo passo perché la risposta arrivata dal Mestalla è stata chiara: vogliamo rinnovare il contratto di Cristhian Mosquera. Sembra anche che l'offerta arrivata al club sia stata inferiore a quella annunciata, ma la posizione rimane inequivocabile.