Cresce l'attesa per Inter-Fluminense, ottavo di finale del Mondiale per Club in programma lunedì sera alle 21a Charlotte. Domani, vigilia della sfida, l'Inter si allenerà alle ore 11 locali (17 italiane).

La conferenza stampa dii Chivu è in programma alle 17.30 locali, ovvero alle 23.30 italiane, presso la sala stampa del Bank of America Stadium.