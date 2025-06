Da Bologna, dove ha partecipato alla Illumia Padel Cup, Roberto Mancini si ferma in postazione Sky Sport per parlare del cammino di Inter e Juventus al Mondiale per Club: "Ho visto qualche partita, non tutte ma ho visto qualcosa... I gruppi sono stati abbastanza semplici anche se hanno avuto difficoltà, ma è normale perché la stagione è stata faticosa. Per me è una bella competizione, divertente, con le migliori squadre al mondo. Le italiane possono fare bene, nonostante la fatica fatta durante la stagione".

Mancini commenta anche le difficoltà incontrate sul mercato dai due club nella scelta dell'allenatore, a suo dire comunque superate brillantemente: "L'Inter doveva cambiare, la Juventus ha tenuto Igor Tudor che ha fatto bene nel finale. Penso che la situazione sia abbastanza buona". Ma ora cosa cerca per il futuro? "Vediamo, prenderò delle decisioni in base a cosa potrà arrivare tra qualche mese".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!