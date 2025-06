Nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico Fabio Gallo, il direttore sportivo del L.R. Vicenza Giorgio Zamuner ha rivolto in primo luogo il suo saluto a Stefano Vecchi, che ha lasciato il club berico per accettare la sfida dell'Inter Under 23: "Ringrazio Stefano Vecchi per l’ottimo lavoro svolto in questo anno e tutto il suo staff, hanno fatto un lavoro molto importante, ripartiamo da lì, cercando di raggiungere quell’obiettivo che tutti ci siamo prefissati. Diamo il benvenuto a mister Gallo. Ho individuato in lui il profilo giusto per cercare con tutte le nostre forze di centrare l’obiettivo che ha questa piazza e questa proprietà".

Zamuner prosegue: "Fabio è un ragazzo che conosco da molto tempo, ha l’esperienza e la personalità giusta e abbiamo condiviso l’idea di costruire una squadra che possa aver determinate caratteristiche. Ha accettato l’incarico con molto entusiasmo, arriva da una stagione particolarmente importante e abbiamo pensato che potesse essere il profilo giusto per cercare di fare quello che tutti, Vicenza compresa, hanno in mente di poter fare nella prossima stagione. Brevemente questo è il motivo della scelta di Fabio Gallo".