La vetrina del Mondiale per Club non sembra mancare troppo all'attaccante del Barcellona Raphinha. Da São Paulo, dove si sta godendo le vacanze, il giocatore blaugrana fa capire che a suo modo di vedere la kermesse altro non è che un carico di impegni in un periodo che per i giocatori deve servire per staccare: "Dipende dal punto di vista. Dal mio punto di vista, è davvero brutto rinunciare alle ferie per giocare sotto pressione. Non hanno mai chiesto ai giocatori le date, se volessero giocare... ci hanno solo detto: 'Dovete andare' e noi eseguiamo i loro ordini, dobbiamo essere lì a giocare. Marquinhos e Lucas Beraldo del PSG hanno giocato la finale di Champions League, poi hanno giocato per la Nazionale brasiliana e ora sono impegnati nel Mondiale per Club. Non si sono fermati. Molti dicono che sia una scusa, ma rinunciare alle ferie perché si è obbligati è molto complicato. È un diritto di ogni giocatore".

Raphinha però elogia i club brasiliani per quanto fatto vedere sin qui: "Onestamente, penso che le squadre brasiliane abbiano un grande potenziale e molta qualità. È merito loro se stanno avanzando in questo Mondiale per Club. Se sono arrivati sin qui e hanno vinto partite difficili, o addirittura pareggiato, è grazie al buon lavoro che hanno svolto".