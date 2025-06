Hakan Calhanoglu al momento è fermo per l'infortunio al polpaccio che l'ha messo fuori causa per il Mondiale, ma intanto nulal si muove sul fronte mercato.

Secondo il Corriere dello Sport, l'Inter non prenderà in considerazione nessun passo ulteriore e il turco sarà destinato a rimanere. "Ovviamente il club deve mettere in conto anche i suoi ripetuti guai fisici, ma senza una partenza del regista non si può percorrere la pista che porta a Ederson dell’Atalanta. I bergamaschi valutano il brasiliano ben 60 milioni, servono dunque risorse fresche che arriverebbero soltanto con un addio di Calhanoglu per circa 35-40 milioni", si legge.