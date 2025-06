L'Inter prepara da Charlotte l'ottavo di finale del Mondiale per Club contro il Fluminense, sperando di recuperare Marcus Thuram e Davide Frattesi almeno per la panchina. Tuttosport conferma che la giornata di oggi sarà decisiva per capire se i due potranno tornare a disposizione di Chivu. Agli infortunati Bisseck, Pavard, Calhanoglu e Zielinski è stato concesso il permesso di tornare in Italia e di iniziare immediatamente le vacanze estive.