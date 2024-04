Lo stato d'animo delle due tifoserie a poche ore dal derby che può valere la sentenza sullo Scudetto si riflette bene in quanto avvenuto quest'oggi fuori dai cancelli sportivi dei centri sportivi di Inter e Milan. Mentre alla Pinetina un autentico bagno di folla ha salutato e incitato il gruppo di Simone Inzaghi, a Milanello la delusione del popolo rossonero si tocca con mano: appena una cinquantina di tifosi, senza ultras, si è presentata a Carnago per cercare di strappare un saluto e di spronare i propri beniamini in vista della stracittadina, come riporta la Gazzetta dello Sport.

Evidenti la tensione e la frustrazione intorno alla squadra di Stefano Pioli; prova ne sia il fatto che nessun giocatore si sia fermato con i tifosi nel lasciare il centro sportivo, senza concedere foto né autografi.