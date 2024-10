Sono attesi oltre 14500 spettatori al Carlo Castellani – Computer Gross Arena per Empoli-Inter, gara valida per il decimo turno di Serie A, in programma mercoledì sera (kick-off ore 18.30). Come comunica il club toscano, sono andati esauriti i biglietti per i settori di Poltronissima, Poltrona, Tribuna Inferiore e Maratona Superiore Centrale. I tagliandi dei settori disponibili potranno essere acquistati all’Empoli Store, all’Unione Clubs Azzurri, nei punti vendita Vivaticket oppure online su https://empolifc.vivaticket.it