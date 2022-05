Dopo la vittoria dell'Inter nella finale scudetto di Primavera 1 contro la Roma, De Rossi si è concesso ai microfoni di Sportitalia per commentare la sfida vinta dai nerazzurri 1-2 dopo i tempi supplementari.

"Onestamente aspettavamo un altro epilogo, meritavamo entrambi. Abbiamo fatto una grandissima stagione, non siamo riusciti però in finale a trovare il guizzo per farla nostra. Resta una stagione ottima, poteva diventare strepitosa - le sue parole -. Futuro? La Roma Primavera ha un altro progetto, per quanto mi riguarda non c'è nessun problema. Staremo ancora insieme, mi metterò a disposizione del club".